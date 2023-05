Catania, prime proiezioni e aria di festa al comitato di Trantino VIDEO

Parisi: "Confermiamo i pronostici"

1' DI LETTURA

CATANIA – Il comitato elettorale di Enrico Trantino, allestito in un albergo a pochi passi dal suo studio professionale, inizia via via a popolarsi. Complici le prime proiezioni che danno l’avvocato penalista di centrodestra al 66,6%. Secondo con molti punti di distacco Maurizio Caserta, candidato del Fronte Progressista inchiodato al 22,8%. Sostenitori e qualche big della coalizione fanno capolino pronti a per festeggiare Trantino al primo turno.

Si vedono l’ex assessore regionale Ruggero Razza e il sindaco di Adrano, l’autonomista Fabio Mancuso (big sponsor di Trantino). Il braccio destro di Raffaele Lombardo gongola e snocciola numeri e cifre, con un pizzico di scaramanzia non si sbilancia e profetizza così sul risultato delle liste lombardiane: “Grande Catania oltre l’8% e Popolari Autonomisti al 5%”.

Tra i corridoi si fa strada l’assessore designato Sergio Parisi (FdI) che commentando i dati con fair play dice “Riconosco al Pd di essere sceso in campo con il proprio simbolo voltando pagina rispetto all’era Bianco”.

“Stiamo confermando i pronostici grazie a una coalizione granitica che ha superato i dissapori e questo ci fa ben sperare per il buon governo della città. Ci apprestiamo a governare Catania sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni difficili”, dice Parisi ai microfoni di Live Sicilia