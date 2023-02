Catania, Pubbliservizi: “No alla dispersione dei lavoratori”

Il vertice in Prefettura e la corsa contro il tempo (FOTO ARCHIVIO)

CATANIA – In questo momento, la risorsa più preziosa è il tempo: la vicenda di Pubbliservizi ha una scadenza, quella dell’esercizio provvisorio, fissata per la fine di marzo. La Città metropolitana ha tempo fino ad allora per inventarsi qualcosa che salvi i servizi garantiti dai 330 lavoratori di Pubbliservizi. Questa mattina un incontro in Prefettura tra Commissario della Città metropolitana e sindacati.

La vicenda Pubbliservizi

Nell’ultimo incontro in Prefettura, quello del 17 gennaio scorso, era stata avanzata l’idea di una nuova azienda in cui inquadrare i lavoratori di Pubbliservizi, in modo da lasciarsi alle spalle la vicenda. La nuova azienda però deve superare il vaglio della Corte dei conti e deve arrivare prima dell’esercizio provvisorio, ovvero il 31 marzo.

Nel frattempo, però, le cose sono cambiate alla Città metropolitana, con l’ingresso del nuovo commissario Piero Mattei alla guida dell’ex provincia dal 31 di gennaio. La riunione di questa mattina in Prefettura dunque è stata interlocutoria, con il commissario che avrebbe condiviso l’orientamento della riunione precedente, ma sottolineando di avere bisogno di più tempo per lavorare in quella direzione.

Le prossime tappe

I nodi sono due: la nuova azienda in cui “riassorbire” i lavoratori di Pubbliservizi e l’esercizio provvisorio. La prima deve rispettare le condizioni del Tribunale fallimentare, e dunque non potrà essere una nuova partecipata e deve essere pensata una forma adatta a rispettare i paletti messi dai giudici.

Tutto questo però deve avvenire entro il 31 marzo, a meno che non si riesca a ottenere una proroga fino al 31 luglio. In questo modo si riuscirebbe a lavorare alla formulazione di una nuova azienda, che rispetti anche le richieste dei sindacati di non privatizzare tutto né di affidare i servizi a cooperative.

“Scongiurare la dispersione dei lavoratori”

Sulla vicenda interviene Rita Ponzo, segretaria Fisascat Cisl di Catania: “Ci auguriamo – dice – che sia il Tribunale fallimentare che la Corte dei conti accolgano il lavoro che si sta facendo per trovare una soluzione. Soprattutto, speriamo che sia scongiurata la dispersione dei 330 lavoratori di Pubbliservizi e del loro patrimonio di competenze”.