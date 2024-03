L'omicidio di 42 anni fa

CATANIA – Una corona d’alloro in via Firenze, sul luogo in cui è stato assassinato il maresciallo maggiore Alfredo Agosta. A 42 anni di distanza dal delitto di mafia, l’Arma dei carabinieri ricorda il sacrificio di Agosta, ucciso perchè si occupava delle lottizzazioni abusive a Catania.

Per ricordarlo ci sarà anche un seminario alle Ciminiere con gli studenti delle superiori e esponenti del mondo istituzionale.