Catania, rubano una valigia da un’auto in sosta: arrestati due 40enni

VIDEO - I due hanno cercato di fuggire in scooter

CATANIA – Avevano appena rubato una valigia da un’auto parcheggiata nel centro città e tentavano la fuga a bordo di uno scooter. Ma la corsa di due catanesi, entrambi 40enni, è stata interrotta dalla Polizia di Stato che li ha arrestati per furto aggravato. Entrambi sono ora sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di processo. Per uno dei due era già attiva la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

L’intervento è scattato durante un normale servizio di pattugliamento in via Vittorio Emanuele II, dove gli agenti della Squadra Volanti hanno notato i due con una valigia di grandi dimensioni, il cui possesso appariva sospetto. Fermati con il supporto della Squadra a Cavallo, i poliziotti hanno scoperto che sulla valigia era presente un’etichetta con il nome di un cittadino statunitense.

Le immagini

Rintracciata la vittima, l’uomo ha raccontato di trovarsi in vacanza a Catania e di aver lasciato la sua auto a noleggio parcheggiata la sera prima in via Calì. La valigia gli era stata sottratta in mattinata, dopo che i ladri avevano infranto il finestrino.

Determinanti per la ricostruzione dei fatti sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza: si vede chiaramente uno dei due indagati in attesa nei pressi dell’auto, pronto a colpire al momento giusto. Dopo il furto, i due si sono allontanati rapidamente sullo scooter.

La tempestiva intuizione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale ha permesso di bloccarli e recuperare la refurtiva, già restituita al legittimo proprietario. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di firma. Resta salva, come sempre, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.