Sinergia tra Arnas Garibaldi e l’Istituto medico Mangano

Per il Professor Pavone necessario affrontare una questione come quella che lega disabilità e territorio.

CATANIA. Si è completato un anno di formazione scientifica di una partnership sinergica pubblico-privato tra l’Arnas Garibaldi e l’Istituto medico psico pedagogico Lucia Mangano.



Progetto cui hanno creduto il dr. Fabrizio De Nicola e il dr. Federico Galasso. Nelle due giornate di congresso Aurora e Tramonto del cervello hanno partecipato eminenti studiosi Italiani e si è registrata una straordinaria collaborazione con l’Università di Pisa.

E’ un progetto che continua, come ci ha confermato il Prof. Pavone direttore scientifico, e in questo anno “ci occuperemo anche delle disabilità e territorio: le istituzioni debbono incrementare l’impegno in risorse umane ed economiche”.

Sclerosi multipla e l’insieme dei disturbi del movimento e della mobilità volontaria stanno impegnando già da ora tanti team di ospedali e Università che saranno opportunità di confronti diagnostici e terapeutici.

Alla fine dell’anno sarà fatta una analisi tra comparsa e declino di tante funzioni cerebrali.



Il Garibaldi si conferma un ottimo riferimento di apertura sul territorio e soprattutto conferma la sua mission nelle priorita’ di aggiornamento e formazione qualità necessarie per diagnosi e assistenza.