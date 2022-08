Sant’Agata torna la processione: ieri l’esposizione del velo FOTO

Alle 19 il busto reliquiario torna fra i fedeli.

CATANIA. “I catanesi presero il velo rosso che giaceva accanto al sarcofago di Sant’Agata e lo portarono in processione fino ai margini della colata lavica che minacciava la città. La lava si fermò”.

Tornata dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, la processione del velo di Sant’Agata. Il velo rosso, che ha coperto il corpo della Patrona dopo il martirio dei carboni ardenti, è stato portato in processione da Don Barbaro Scionti attraverso il percorso che gira intorno alla Cattedrale. Già dalle prime ore di ieri i fedeli e i devoti di Sant’Agata si sono recati all’interno del Duomo, dove il velo è stato esposto all’interno della cappella della Santa Patrona, e hanno assistito alle funzioni religiose che si sono susseguite durante tutta la giornata e nel pomeriggio. Assorti, emozionati, con le mani giunte, in ginocchio, immagini e sensazioni che non vivevano da ormai due lunghi anni. Alle 19 la processione del Velo e l’apparizione, in piazza Duomo, della Candelora di Monsignor Ventimiglia.

Stasera la processione del Busto Reliquiario di Sant’Agata.