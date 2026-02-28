Sono entrambi catanesi. Il blitz della polizia

CATANIA – Un carico da oltre 90 chilogrammi di cocaina. Suddivisi in 81 pannetti. E trasportati in auto da due catanesi di 43 e 44 anni. Sorpresi e fermati dagli agenti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile di Catania nei pressi di un complesso residenziale nel quartiere di Librino.

Catania, maxi-sequestro di cocaina

È stata una maxi operazione antidroga quella condotta dagli agenti di polizia. Impegnati costantemente in specifiche attività di controllo per fronteggiare il fenomeno dello spaccio di droga.

Il carico di cocaina era destinato al mercato illegale della droga. Fiumi di cocaina da immettere nelle piazze di spaccio del territorio. Per gli uomini della Questura si tratta di “un durissimo colpo agli interessi della criminalità alla quale sono state sottratte fonti sicure di guadagno illecito”.

L’indagine della polizia

Gli agenti avevano predisposto un servizio di osservazione e di monitoraggio nella zona. Nel corso della perlustrazione hanno notato l’arrivo di un’auto con entrambi i catanesi a bordo. I due erano impegnati a scaricare dal bagagliaio del veicolo tre voluminosi borsoni. Uno dei due aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo.

Colti in flagranza, per i due l’accusa è adesso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con l’aggravante dell’ingente quantità. Carico di droga posto sotto sequestro per la successiva distruzione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Su disposizione del pm di turno presso il Tribunale di Catania, i due catanesi si trovano in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.