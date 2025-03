Catania, spaccate a profumeria del centro: 2 arresti della Polizia VIDEO

Colpi da oltre 24 mila euro

CATANIA – Due auto lanciate a velocità contro la vetrina di ingresso di una profumeria. Una volta dentro hanno portato via oltre 400 flaconi di profumo, per un valore complessivo di 24 mila euro. In un’altra spaccata, altri prodotti e l’intero ammontare del fondo cassa pari a più di 500 euro.

I fatti e gli arresti

I fatti sono accaduti nelle notti del 29 dicembre dello scorso anno e dello scorso 1 gennaio. Adesso, al termine delle indagini, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip nei confronti del 29enne M. S. e del 22enne L. P. F.

Per loro le accuse sono quelli di furto aggravato e ricettazione, in concorso.

Le indagini e le immagini

Le indagini condotte dal personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. della Squadra Mobile, hanno portato all’acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di tutta l’area. Da qui, gli investigatori si sono mossi sulle tracce dei due.

Nelle loro abitazioni sono stati rinvenuti indumenti compatibili con quelli indossati nelle azioni criminali. Nonché numerosi flaconi di profumo ancora confezionati e che, in virtù degli elenchi forniti dai commercianti derubati, era possibile identificare e qualificare come provento di entrambi i furti.

Nei video si vede partecipare alla razzia, anche un terzo soggetto.

Il Gip, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti di M.S. la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti del L.P.F. l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.