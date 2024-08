Catania, spaccia e confeziona cocaina e crack in casa: il blitz e l’arresto VIDEO

Nel quartiere San Cristoforo

CATANIA – I Carabinieri hanno arrestato a Catania un pusher 30enne che spacciava cocaina e crack nella sua abitazione del quartiere San Cristoforo.

I militari dell’Arma lo hanno bloccato durante un blitz in casa sua, un monolocale a piano terra in via Di Giacomo protetto da un portone di ferro e telecamere a circuito chiuso.

Hanno sequestrato 10 grammi tra cocaina e crack, materiale per il confezionamento della droga, un pulsante che apre a distanza del portone in ferro e un monitor collegato a tre telecamere. Il 30enne aveva in tasca inoltre 100 euro, anch’essi sequestrati.

Il pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.