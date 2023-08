La sparatoria di via Santa Maria della Catena: ci sono due fermi

I fatti sono accaduti lunedì scorso: le indagini dei carabinieri

CATANIA – Hanno un nome e un volto i due autori della sparatoria avvenuta nella giornata di lunedì scorso, 31 luglio, lungo via Santa Maria della Catena a Catania. Uno dei due autori, si tratta di un 22enne, si è costituito. Ma vi sarebbe anche un altro protagonista dei fatti accusato di avere partecipato attivamente alla sparatoria: l’uomo è stato fermato a Mascalucia.

I feriti

Ad essere stati centrati ad altezza d’uomo sono stati un 29enne ed un 55enne. I due erano stati trasportati d’urgenza all’ospedale Garibaldi e sono fuori pericolo di morte.

L’indagine

A far luce sull’accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che poco distante dai fatti di sangue hanno rinvenuto, in via Idria, una pistola modificata a salve impiegata nell’agguato.