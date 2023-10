Catania, Villari: “Rispettare sempre l’indipendenza della magistratura”

"Le sentenze non si commentano", spiega

CATANIA – Intervento di Angelo Villari, in qualità di Presidente dell’associazione “Comunità in progresso Catania”, a proposito delle vicende legate alla nota sentenza sui migranti.

“L’attacco arrogante portato avanti in questi giorni dal Governo – spiega Villari – e da tutta la destra alla magistrata catanese per la sentenza che ha riguardato alcuni migranti la dice lunga sul rispetto che ha questa destra della magistratura, della sua indipendenza e del suo ruolo di terzietà.

Questo attacco è molto grave ma diventa inaccettabile se a portarlo avanti è il Governo e la sua Presidente del Consiglio. Le sentenze possono essere appellate nei modi e nei luoghi previsti dalle norme e da tutte dalla Leggi dello Stato ma non possono assolutamente essere occasione per attaccare la Magistratura che assolve, attraverso la sua indipendenza, al ruolo di garanzia dei diritti di tutti”.



Infine: “Le sentenze non si commentano ne si può tentare di demolirle con la atteggiamenti che possono apparire intimidatori, ma si rispettano e, eventualmente, si appellano. Con questo spirito va tutta la nostra solidarietà alla magistrata di Catania e tutto il nostro sostegno e rispetto alla magistratura e al suo ruolo”.