Catanzaro-Palermo, Segre: “Vittoria di squadra, bella, di unione”

Il centrocampista: "La partita aveva un grande significato per noi"

“È stata una vittoria bella, di squadra, di unione. Non era assolutamente facile, la partita aveva un grande significato per noi e l’abbiamo portata dove volevamo”. Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, commenta così la vittoria per 3-1 contro il Catanzaro ai microfoni ufficiali del club rosanero. “Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra”.

“Sono contento per il gol, da inizio anno ho sempre dato disponibilità alla squadra. Sono felice che ultimamente sto trovando la via della rete che mi mancava”, ha aggiunto l’autore del secondo gol dei rosanero contro i calabresi. “Sono contento di aver trovato il gol da diverse partite, grazie anche alla palla magica di Brunori di oggi. Dobbiamo continuare così, stiamo dando frutto al lavoro settimanale”.