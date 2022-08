Centrale di Zaporizhzhia, in arrivo gli ispettori dell’Aiea

Il controllo dovrebbe avvenire questa settimana

Una missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. Ad annunciarlo su Twitter è il direttore generale della stessa Aiea, Rafael Grossi “Il giorno è arrivato, la Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhia (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa”. Grossi si è detto “orgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana”, e pubblica a una foto del gruppo di 13 persone della missione, con indosso una divisa dell’Aiea.

La situazione nella centrale ucraina di Zaporizhzhia, in mano alle forze di invasione russe, e da giorni al centro di tensioni fra Mosca a Kiev. “Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare”, ha detto ieri la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, precisando che terrorismo nucleare “può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora”. La portavoce ha sottolineato che la Russia “spera che la visita degli ispettori dell’Aiea alla centrale nucleare abbia finalmente luogo, nonostante l’influenza distruttiva di Kiev”.