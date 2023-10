Cerca di disfarsi della droga aiutato da sua madre: arrestato 19enne VIDEO

Il giovane è stato tradotto a Piazza Lanza

RIPOSTO (CATANIA) – Con l’aiuto della madre un 19enne agli arresti domiciliari in provincia di Catania ha cercato di sfuggire alla cattura per spaccio. All’arrivo dei carabinieri in casa sua ha tentato di disfarsi, facendola buttare da una finestra, una busta con 126 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato. La droga è stata recuperata.

La clientela

I militari avevano scoperto che non solo continuava a spacciare ma che aveva aumentato la propria cilientela e hanno così deciso di perquisire l’abitazione. Durante le fasi di recupero dello stupefacente, il giovane ha tentato di imbrogliare i militari, ancora ignaro del sequestro della droga da parte dei carabinieri, consegnando loro un barattolo contenente solo due grammi di marijuana.

Il denaro sequestrato

Nel corso della perquisizione i militari hanno anche sequestrato 620 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e una macchina per il sottovuoto. Sarebbe stata usata verosimilmente per il confezionamento degli involucri di droga. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e, all’esito della convalida, l’autorità giudiziaria ne ha disposto la permanenza in carcere. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi.