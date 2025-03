I certificati per Messina Denaro, la difesa chiede l’assoluzione del medico

L'avvocato Gioacchino Sbacchi e l'arringa

MARSALA – “Il dottore Tumbarello è stato ingannato dai due Andrea Bonafede”. Lo ha detto l’avvocato Gioacchino Sbacchi nella sua arringa difensiva, in Tribunale, a Marsala, nel processo ad Alfonso Tumbarello, 72 anni, ex medico di base di Campobello di Mazara (Tp) accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati medici a nome di “Bonafede Andrea”.

Lo scopo sarebbe stato quello di consentire al boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto all’Aquila il 25 settembre 2023, di potersi curare. Andrea Bonafede classe ’63 era quello che prestava l’identità al boss, mentre il cugino omonimo, classe ’69, andava nello studio medico Tumbarello per prendere le ricette.

La strategia difensiva

Per l’imputato il pm della Dda Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere. Ma per l’avvocato Sbacchi (l’altro difensore è Giuseppe Pantaleo) il medico non sapeva che i suoi certificati erano per il boss allora latitante.

Il legale ha, inoltre, contestato l’accusa principale mossa dalla di Dda di Palermo, affermando che il reato da imputare non doveva essere il concorso nell’associazione mafiosa, bensì il favoreggiamento personale a Messina Denaro.

E che il falso non l’avrebbe commesso Tumbarello, ma Andrea Bonafede classe ’63. Aggiungendo: “L’accusa è frutto di una suggestione. Nell’arco di due anni, il dottor Tumbarello non ha cancellato nulla dal suo telefono cellulare, né contatti, né messaggi scritti con Bonafede Andrea. Messina Denaro è stato assistito dai due Bonafede”.

Per questo ha chiesto l’assoluzione dell’imputato: “per non aver commesso il fatto” per il capo d’imputazione relativo al concorso in associazione mafiosa e “perché il fatto non costituisce reato” per il falso. La sentenza dovrebbe essere emessa il prossimo 7 maggio.