Cesena-Palermo, Pierozzi: “Siamo dispiaciuti, testa alle ultime due gare”

L'autore del gol dei rosanero: "Abbiamo il vizio di prendere gol appena rientrati in campo"

“Purtroppo è stata una partita dove abbiamo pagato due episodi, abbiamo subito poco e abbiamo avuto un sacco di occasioni”. Niccolò Pierozzi, terzino dei rosanero, commenta così Cesena-Palermo (terminata 2-1) ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. “Purtroppo abbiamo questo brutto vizio di prendere gol rientrati in campo”.

“Siamo dispiaciuti, uno scontro diretto era meglio portarlo dalla nostra parte. Adesso guardiamo le ultime due partite, che saranno fondamentali per il nostro cammino – aggiunge il il calciatore nel post partita -. Secondo gol in rosanero per me? Sono situazioni dove lavoriamo tanto in settimana, il mister vuole che i quinti siano attaccanti in quelle situazioni. Ho sfruttato bene le varie palle messe in area”.

“Sui tifosi del Palermo presenti al Manuzzi? Nonostante il divieto per la trasferta, siamo seguitissimi e lo vediamo in tutte le trasferte. Dispiace soprattutto per loro. Contro il Frosinone sarà fondamentale, nelle ultime due in casa dobbiamo cercare di fare più punti possibili per metterci posizionati al meglio per il nostro obiettivo che sono i playoff”, ha concluso l’autore del gol dei rosanero.