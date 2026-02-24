Cidec, consegnate le targhe ai vincitori del premio vetrina “Amo Sant’Agata”

L'edizione 2026

CATANIA – In occasione delle celebrazioni agatine edizione 2026, su iniziativa del Comune di Catania e del Comitato dei festeggiamenti agatini, si è svolta presso la sede dell’Assessorato alle Attività Produttive di Catania la premiazione dei vincitori del concorso “Amo Sant’Agata” 2026, bandito per decretare la migliore vetrina espositiva dedicata alla Santa patrona tra le attività commerciali partecipanti.

La consegna delle targhe ai vincitori è stata effettuata alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, dott. Giuseppe Musumeci, e dei promotori dell’iniziativa: il presidente della commissione, dott. Giovanni Saguto (Ascom Confcommercio), e il vicepresidente Lorenzo Costanzo, segretario Cidec, associazione di categoria.

Le targhe sono state assegnate alle vetrine giudicate più belle nelle tre categorie: Popolare, Creativa e Religiosa. Per la categoria Popolare il premio è stato consegnato al titolare dell’esercizio “Cicirittu”, di via Umberto n. 1; per la categoria Creativa al titolare del negozio “Friggeri”, di via Garibaldi n. 29; mentre il premio per la categoria Religiosa è andato al titolare del centro “Info Point”, di via Etnea n. 73.

Le associazioni di categoria e la commissione giudicatrice danno appuntamento al prossimo anno. Un ringraziamento è stato rivolto al Comitato dei festeggiamenti agatini e alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino per il supporto all’iniziativa, contribuendo così a mantenere vivo il premio vetrina “Amo Sant’Agata”, che da oltre vent’anni rappresenta un’icona della festa di Sant’Agata.