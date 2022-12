Cimitero, il Consiglio interviene: “Mutilata la dignità umana”

Le immagini pubblicate oggi da LiveSicilia suscitano l'indignazione del senato cittadino. Convocata una conferenza dei capigruppo.

CATANIA – “Le ultime immagini del cimitero pubblicate da LiveSicilia non possono che lasciare ancora una volta sgomento l’intero consiglio comunale”. È la prima reazione che arriva all’articolo, pubblicato tra queste pagine oggi pomeriggio, a proposito del garage utilizzato come deposito per le bare in attesa di sepoltura al camposanto di via Acquicella, a Catania. La segnalazione di un lettore è stata raccolta dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dai capigruppo del senato cittadino del capoluogo etneo.

“È un’indecenza che si protrae da anni – prosegue la nota inviata a questa testata – Nonostante il lavoro ispettivo delle commissioni di merito e dei vari consiglieri comunali, la situazione nel tempo precipita sempre più”. Il breve comunicato fa poi cenno al nuovo regolamento sui servizi cimiteriali, approvato a ottobre dal senato cittadino. Il documento votato in aula supera quello del 1929, firmato dal podestà fascista, e in vigore fino a prima dell’approvazione delle regole nuove.

“Nell’attesa che decollino i progetti, con relativi finanziamenti, di cui si discute da anni – aggiungono presidente e capigruppo – nessun consigliere comunale è intenzionato a tollerare ancora immagini e situazioni del genere. La settimana prossima si terrà una apposita conferenza dei capigruppo per le determinazioni del caso“. E concludono: “Siamo di fronte a inaccettabili mutilazioni della dignità umana“.