Cimitero, lo scempio delle bare abbandonate in un garage

C'è un garage, nel campo santo del capoluogo etneo, all'interno del quale si accumulano le casse mortuarie in attesa di tumulazione.

2' DI LETTURA

CATANIA – Le macchie di olio sulla pavimentazione. I mattoni forati rossi su cui appoggiare le bare, quando non c’è posto nel deposito. Delle immagini inviate a LiveSicilia da un lettore, le più recenti risalgono a un paio di settimane fa e mostrano un garage, all’interno del cimitero di Catania, in cui si accumulano i feretri dei cittadini defunti.

“La prima volta che mi sono accorto di questa situazione è stato alcuni anni fa – dice il cittadino a questa testata – Ho provato a denunciarla diverse volte, ma senza successo. In teoria, nel periodo che va dalle esequie alla tumulazione, le casse mortuarie dovrebbero stare dentro alle celle frigorifere, se si tratta di attese lunghe”. Le imprese di pompe funebri, di norma, portano le bare all’interno dell’obitorio. Lì alcune restano in attesa nell’androne, altre – se c’è posto – vengono depositate nelle celle frigorifere. Nonostante spesso, soprattutto in estate, queste manifestino la loro vetustà e so rompano. Altre ancora vengono portate nel deposito.

“Se, però, anche nel deposito non c’è posto – continua il lettore di LiveSicilia – allora ecco che si attiva il garage, che è quello che vedete nelle foto e nei video. È un garage per i mezzi delle manutenzioni del cimitero che, all’occasione, viene usato per accumularci anche le bare in attesa di tumulazione”. Le immagini mostrano gli arrangiamenti di fortuna, uno pneumatico e qualche attrezzo, un feretro poggiato su materiale edile. Tra le casse marroni, ne spunta una più piccola, bianca.

“Ho visto parenti piangere i propri cari in quel garage – aggiunge – E quello che è ancora più triste è che le bare a volte restino lì per mesi”. Come testimoniato dallo spesso strato di polvere che copre quella di una donna morta, a 80 anni, a giugno 2022: le date e il nome si leggono perfettamente sulla targhetta resa opaca dalla sporcizia. “Non siamo ancora a livello del cimitero dei Rotoli di Palermo – conclude l’uomo – Ma poco ci manca”.

A ottobre 2022 il Consiglio comunale di Catania ha approvato il nuovo regolamento per i servizi cimiteriali, cento anni dopo la stesura di quello precedente. Dall’aula consiliare era arrivato, bipartisan, l’augurio: “Speriamo che possa essere il primo passo per ridare dignità ai deceduti e ai loro familiari”.