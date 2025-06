Cimitero dei Rotoli, assegnati i lavori per le nuove sepolture

L'intervento durerà 180 giorni

PALERMO – “Sono stati aggiudicati i lavori di ‘Realizzazione di nuove sepolture nei cimiteri comunali – cimitero di Santa Maria dei Rotoli – Viale della Misericordia’”, ad annunciarlo il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando.

“L’intervento, che verrà realizzato dall’ATI Castrogiovanni s.r.l. di Alcamo – A.N. Costruzioni Alcamo, avrà una durata contrattuale di 180 giorni e consentirà la collocazione di 168 loculi lungo i bordi del viale della Misericordia, nei tratti dove non sono presenti cappelle monumentali”.

“Proseguono, come da cronoprogramma, gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento del sistema cimiteriale comunale attraverso la manutenzione del patrimonio esistente e la realizzazione di nuove infrastrutture; interventi che consentiranno alla città di non ricadere nello stato emergenziale vissuto negli anni passati”.

FOTO DI ARCHIVIO