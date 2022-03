Cingolani: “Pronti a diventare indipendenti dalla Russia per il gas”

“Stiamo lavorando con impianti nuovi e contratti a lungo termine“

“Importiamo dalla Russia, ogni anno, circa 29 miliardi di metri cubi di gas, poco più del 40%. Questi vanno sostituiti. Abbiamo fatto un’operazione anticipata e rapida ed entro la primavera, inoltrata, circa 15-16 miliardi di metri cubi saranno rimpiazzati da altri fornitori». Ad affermarlo è il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL CONFLITTO RUSSIA UCRAINA

“Stiamo lavorando con impianti nuovi, rigassificazione e contratti a lungo termine, rinforzo delle nostre infrastrutture e, ragionevolmente, in 24-30 mesi – ha continuato Cingolani – dovrebbero consentirci di essere completamente indipendente“.

“Al momento, abbiamo tre rigassificatori che vanno al 60% della loro capacità di esercizio per via del bilancio energetico globale e questi potranno essere, a breve, portati a una efficienza superiore, cioè produrre più gas. Dopodiché già per metà di quest’anno istalleremo un primo rigassificatore galleggiante“.

LEGGI ANCHE: Caro benzina, balzo di 8 centesimi in una settimana

“Dal punto di vista ambientale la quantità di gas è la stessa che bruciamo oggi, può cambiare il metodo o l’infrastruttura ma non ne bruceremo di più. Se la situazione rimarrà questa noi consumeremo lo stesso gas di oggi, accelereremo le rinnovabili in tutte le forme e penso di poter dire con un ampio margine di certezza che noi garantiremo comunque il percorso di decarbonizzazione al 55%“.