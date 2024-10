Cisl, verso il congresso: convocato il consiglio generale provinciale

Sarà consegnata una targa a Angela Isaac, protagonista del salvataggio in via Etnea

CATANIA – L’avvio del percorso verso il XIX congresso confederale territoriale della Cisl di Catania che culminerà nella primavera del 2025 e l’attuale situazione politico-sindacale sono tra i temi all’ordine del giorno del consiglio generale provinciale del sindacato che si terrà domani, martedì 29 ottobre 2024, dalle 10.30, al Seminario arcivescovile (via Braille 26).

Saranno trattati, inoltre, il calendario congressi delle federazioni di categoria cisline, il regolamento per l’elezione dei delegati, la nomina della Commissione congressuale per lo statuto.

Prima dell’apertura dei lavori, in collaborazione con l’Anolf, l’Associazione nazionale Oltre le Frontiere aderente alla Cisl, sarà consegnata una targa ad Angela Isaac, la giovane lavoratrice di origine nigeriana, resasi protagonista del soccorso prestato a un motociclista trasportato da un fiume d’acqua in via Etnea, nel corso del nubifragio dello scorso 19 ottobre.

I lavori saranno quindi aperti dalla relazione di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl catanese. Interverrà Leonardo La Piana, neo segretario generale dell’Usr Cisl Sicilia.

“Parte un percorso democratico di partecipazione – afferma Attanasio – che si compirà attraverso diverse tappe, con centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro, incontri con migliaia di lavoratori di tutte le categorie, che andrà a definire fronti strategici di impegno e le linee di sviluppo per il futuro dell’organizzazione”.

“Il consiglio generale si tiene in un periodo molto delicato per il territorio catanese, alle prese con i temi delle infrastrutture, del destino dell’aeroporto e di porto e interporto, dei progetti del PNRR, delle partecipate comunali e della politica delle acque e dell’equilibrio idrogeologico e idraulico nel capoluogo come nel territorio condizione idrogeologica”.

“La Cisl vuole essere presente e protagonista del dibattito, per dare il proprio contributo per un’economia a forte tradizione sociale, fondata su sviluppo, lavoro, diritti di cittadinanza sia per i lavoratori che per i pensionati”.