Città Metropolitana di Palermo: “rEstate in provincia”

Questa mattina, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi: “Restate in provincia” promosso dalla Città Metropolitana di Palermo. Si tratta di 53 eventi organizzati dai Comuni metropolitani, divisi per ambito turistico, sportivo, culturale e sostenuti dall’amministrazione con un investimento complessivo pari a 210 mila euro.

«Si tratta di una bella iniziativa che animerà tutta l’area metropolitana di Palermo nel periodo estivo con numerose manifestazioni sportive, artistiche, musicali proposte dai Comuni metropolitani. La grande partecipazione dimostrata testimonia la straordinaria vivacità dei nostri centri urbani e la loro capacità di produrre un’offerta di intrattenimento per i turisti e per i tanti cittadini che decidono di restare in provincia durante le vacanze estive. Ancora una volta, tengo a sottolineare, la grande sinergia con i sindaci metropolitani nel voler creare opportunità per valorizzare i nostri territori», dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

«L’idea nasce dal desiderio di sostenere l’impegno dei nostri Comuni metropolitani che, in particolare nel periodo estivo, organizzano manifestazioni di intrattenimento, valorizzando le tradizioni locali e ridando così vitalità al territorio con spettacoli, musica e iniziative culturali. “Restate in Provincia” vuole quindi essere anche un invito a tanti cittadini a muoversi all’interno delle aree urbane metropolitane, approfittando delle tante iniziative in calendario, e, al contempo, una proposta attrattiva per studenti o lavoratori fuori sede che rientrano nei loro comuni d’origine proprio in occasione in periodo estivo», spiega il direttore generale Nicola Vernuccio.