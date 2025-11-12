Clan Santapaola, arrivano 5 condanne per traffico di droga

I provvedimenti sono definitivi

CATANIA – La polizia ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di cinque persone, ritenute riconducibili a una frangia del clan Santapaola operante nell’Acese. Condannate definitive a pene comprese tra sette anni e due mesi e 14 anni di reclusione. Per traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito.

Tre di loro, padre, figlio e un loro familiare, si sono costituiti in un carcere in Toscana. Un quarto in un istituto penitenziario in Calabria. Al quinto condannato il provvedimento è stato notificato nella casa circondariale dove era già detenuto per altra causa.

I cinque sono stati riconosciuti colpevoli per reati commessi ad Acireale dal gennaio 2003 al maggio 2004. Le intercettazioni ambientali attivate nei confronti di esponenti di spicco del clan Santapaola fecero emergere come il traffico di droga fosse una delle fonti principali della cosca per finanziarsi.