Clan Santapaola: Il pentito, i verbali e gli omissis

Le rivelazioni dell'ex vertice dei Nizza Salvatore Scavone.

CATANIA – Ha cercato di sfuggire all’arresto finché è stato possibile. Ma poi i carabinieri lo hanno trovato nel suo covo. Non era andato lontano. Era in via Cave di Villarà a Catania. La notizia della cattura però non è stata diffusa. Salvatore Scavone, infatti, ha deciso di collaborare con la giustizia. E tutto doveva restare chiuso in cassaforte. “Il 15 dicembre 2021 mi è stato revocato l’affidamento e avrei dovuto far ritorno in carcere ma mi sono sottratto all’esecuzione e sono stato rintracciato dai carabinieri il 28 gennaio 2022”. È lui stesso che spiega quello che è successo nei verbali resi davanti alla pm Lina Trovato i primi giorni dello scorso febbraio.

La copertina catanese del Mensile S

Gli interrogatori, riassuntivi, che il mensile S pubblica in esclusiva sono pieni di Omissis. E tra quegli spazi coperti c’è il nome di chi oggi è a capo della famiglia catanese Santapaola-Ercolano. È lui che ha affidato le redini del gruppo Nizza a Scavone, ‘pappagone’ poi trasformato in dialetto catanese in ‘pop corn’. Un ruolo che non sarebbe andato molto a genio a Silvio Corra, genero dell’ucciso Angelo Santapaola e due anni fa entrato nel programma di protezione anche lui. “Nel 2020 nel mese di aprile sono stato scarcerato, ho incontrato… omissis mi disse che avrei dovuto subentrare io allo Schillaci non appena fossi stato scarcerato – Omissis… L’indomani ho incontrato Silvio Corra che era molto contrariato dal fatto che Omissis… mi avesse dato la carta, si era sentito messo da parte, io gli dissi ‘prenditi la mafia’ e parla tu, ma prima di prendere decisioni parla con me… omissis”.