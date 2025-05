Cobas/Codir: “La direttiva Zangrillo sulla formazione va rivista”

Le parole dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa

PALERMO – Il sindacato Cobas/Codir, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nella Regione siciliana, con una nota indirizzata al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha chiesto che “vengano rivisti i contenuti della cosiddetta direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025, in particolare per quanto concerne la piattaforma Syllabus e l’obbligo di 40 ore di formazione annue per i lavoratori di tutta la pubblica amministrazione italiana”.

Cobas/Codir, l’intervento

E segnala “le criticità rilevate alla Procura generale della Corte dei Conti e all’autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per eventuali violazioni esistenti”. “A parte le numerose segnalazioni sulle difficoltà di accesso, malfunzionamenti tecnici e complessità nell’utilizzo della piattaforma – si legge in una nota del Cobas/Codir – in particolare emergono difficoltà di accesso per il personale con disabilità visiva/ipovisione che ne potrebbero mettere in discussione il requisito dell’accessibilità”.

L’analisi

“La misura di 40 ore di formazione annua per dipendente/dirigente non tiene conto delle specificità e delle diverse esigenze dei vari settori e delle diverse professionalità presenti nella pubblica amministrazione, con potenziali effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini e con possibili disservizi e difficoltà organizzative – sostiene il sindacato – La sottrazione di forza lavoro per un totale di 40 ore annue (più di una settimana di lavoro) appare abnorme soprattutto per quei rami della già in affanno per le carenze di personale rispetto alla missione assegnata”.

Inoltre, “il superamento dei test sulla piattaforma Syllabus per verificare il bisogno della formazione assegnata non prevede il riconoscimento delle competenze già possedute: quindi, il lavoratore che ha già le competenze assegnate in formazione deve comunque effettuare ulteriori percorsi formativi, con ulteriori competenze che devono ulteriormente essere individuate al fine di potere svolgere 40 ore di formazione”.