Coca e marijuana da Catania a Siracusa: 28 condanne in appello

Un giro d'affari da migliaia di euro al giorno

CATANIA – I corrieri della droga facevano la spola tra Catania e Siracusa. E in questo modo un’organizzazione criminale riusciva a far girare cocaina, crack, marijuana, hashish e anfetamine per un giro di 25 mila euro al giorno. I trafficanti avrebbero creato dei “fortini” della droga, con tanto di vedette e cancelli, per non essere disturbati dalle forze dell’ordine.

Ma non è andata come speravano. E adesso è stata depositata la sentenza del processo a carico dei presunti trafficanti di Siracusa, molti dei quali erano accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le accuse

Le altre accuse, contestate a vario titolo, vanno dal traffico di stupefacenti alla detenzione e porto abusivo di armi. La droga sarebbe stata venduta soprattutto nella zona delle case popolari siracusane di via Algeri. La sentenza adesso è stata depositata con le motivazioni dalla terza sezione penale Corte catanese presieduta da Carmela La Rosa, consiglieri Francesco Lentano e Floriana Gallucci.

E in relazione ai concordati, scrivono i giudici, “le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena”. Questo fa sì che il giudice possa “sindacare solo la congruità della pena”. E in questo caso “le pene concordate appaiono congrue”.

Le condanne

Le pene più alte sono andate a Maximiliano Genova, 16 anni; Mario Cacciatore, 13 anni ed 8 mesi; Erminia Puglisi, 13 anni ed 8 mesi; Alessio Cappuccio, 9 anni e 6 mesi; Giovanni Cacciatore, 8 anni e 8 mesi; Concetta Puglisi, 8 anni e 6 mesi.

Condannati poi Antonio Aggraziato, 6 anni e 54 mila euro di multa; Francesca Alì, 7 anni e 4 mesi; Gabriele Cacciatore, 5 anni; Tullio Caia, 5 anni ed 8 mesi e 47 mila euro di multa; Davide Cassia, 5 anni ed 8 mesi e 66 mila euro di multa; Lorenzo Cortese, 4 anni e 2 mesi e 30 mila euro di multa; Sara Lice Cossu, 5 anni ed 8 mesi.

Gli altri

E ancora, Danilo Fortezza, 4 anni ed 8 mesi; Ernesto Fortezza, 7 anni e 10 mesi; Gaetano Gisana, 4 anni e 2 mesi e 30 mila euro di multa; Corrado Greco, 6 anni e 72 mila euro di multa; Giovanni Linares, 7 anni ed 8 mesi; Massimo Linares, 7 anni ed 8 mesi; Damiano Mollica, 4 anni e 6 mesi e 40 mila euro di multa; Decio Massimiliano Notturno, 4 anni e 8 mesi.

Poi Paride Quattrocchi, 2 anni e 6 mila euro di multa; Jennifer Sano, 2 anni e 10 mesi e 18 mila euro di multa; Gaetano Scariolo, 4 anni ed 8 mesi; Umberto Torricellini, 7 anni e 4 mesi; Alessio Visicale, 6 anni e 72 mila euro di multa; Domenico Agati, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa; Alfredo Gugliotta, 5 anni e 26.667 euro di multa;

L’arresto

Uno dei presunti corrieri del gruppo, Cappuccio – uno di quelli che non ha concordato la pena, sostenendo peraltro di non far parte di nessuna associazione a delinquere – fu arrestato nel luglio di cinque anni fa di ritorno da un viaggio per Catania, dove era andato a discutere di un problema sorto per una partita di hashish di pessima qualità. Quando lo arrestarono aveva mezzo chilo di marijuana.

L’inchiesta è stata condotta dai carabinieri, sotto il coordinamento della Dda. E nel marzo del 2021 era scattata un’operazione nel corso delle quali furono emesse 31 misure cautelari. Secondo gli investigatori, alcuni componenti del gruppo avrebbero venduto la droga pure vicino alle scuole e utilizzando minorenni.