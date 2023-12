Colon, lo screening a Palermo. Di Mitri: “Perché è essenziale”

L'iniziativa a piazza Politeama

PALERMO- Uno screening per il “Colon Day” oggi, sabato 16 dicembre, con la giornata dedicata alla promozione della prevenzione dei tumori dell’intestino colon-retto, a piazza Verdi. L’iniziativa, patrocinata dall’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla salute, è nata da una collaborazione tra l’azienda ospedaliera Arnas Civico, con l’unità di Gastroenterologia con endoscopia digestiva, e l’Asp di Palermo, con l’unità Centro gestionale screening e l’unità screening colon-retto. La illustra il dottore Roberto Di Mitri, direttore del reparto di Gastroenterologia del Civico.

Dottore, perché questa giornata è importante?

“Per sensibilizzare sulla necessità della prevenzione, soprattutto dai cinquant’anni ai 69 anni, fascia d’età target. Lo screening è fondamentale. Ho proposto l’iniziativa al Dasoe, perché al Sud il tema è critico. Ne sono, purtroppo, consapevole, essendo anche vicepresidente della Società italiana di endoscopia digestiva. Nel meridione siamo al dieci per cento di aderenza allo screening, una quota estremamente bassa”.

Perché?

“Per un fatto culturale e organizzativo, per mancanza di informazioni… Per tutte queste cose, l’aderenza ai programmi di prevenzione è bassa e penso che ci voglia il massimo coinvolgimento dei medici di medicina generale e una maggior informazione. Abbiamo organizzato due livelli di informazione: sabato (oggi, ndr) con i cittadini, il 27 gennaio all’Ordine dei medici della provincia di Palermo con i colleghi”.

Cosa ci sarà in piazza, oggi?

“Ci saremo noi, per dare tutte le corrette delucidazioni. Ci sarà un camper con le più avanzate postazioni endoscopiche. Si chiama ‘Endorunner’ ed è un centro mobile della Fujifilm Europa, dotato di tre stazioni endoscopiche. Faremo delle simulazioni e spiegheremo come agire per prevenire il cancro al colon-retto che è una patologia molto diffusa, in cui i fattori tempo e diagnosi precoce fanno la differenza”.

La colonscopia resta uno spauracchio per molti…

“Ci sono nuove tecniche molto più comode e meno invasive, anche dal punto di vista dei prodotti da assumere prima. Sono tutte informazioni che molti non conoscono e che è importantissimo conoscere”.