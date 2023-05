Como-Palermo, Corini: “Possiamo ancora fare qualcosa di importante”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Longo

PALERMO – L’allenatore del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone al termine della partita contro il Como per commentare il pari e la prestazione dei suoi contro la compagine di Longo:

“E’ stata una prestazione fatta bene, di coraggio e personalità. La squadra ha provato a fare gol e meritavamo di vincerla, abbiamo potuto fare il secondo gol e poi il calcio di rigore nasce una situazione nella quale è stato bravo l’avversario. Hanno pareggiato ma abbiamo provato fino alla fine a fare gol. E’ un punto, in queste tre partite può nascere ancora la possibilità di fare qualcosa di importante. Ora dobbiamo battere la SPAL perché lo meritano i tifosi, che anche oggi ci hanno seguito e ci credono, così come i giocatori e la società. Nonostante prestazioni importanti non riusciamo a fare i tre punti, dobbiamo crederci ancora di più”.

“Il campionato è super equilibrato per tutti – ha continuato il mister – il nostro percorso di crescita non è ancora ultimato ma facciamo percepire cosa vogliamo essere e cosa vogliamo diventare. Due mesi fa abbiamo alzato il target rispetto all’obiettivo che ci era stato chiesto per vedere i giocatori il livello che dovevano sostenere per ambire a giocare in una piazza come Palermo e la squadra a livello prestativo ha sempre risposto. Il pizzico di sfortuna che ci ha accompagnato non ci ha permesso di vincere un paio di partite in più che avrebbero svoltato la nostra classifica, ce ne sono ancora altre tre da giocare e dobbiamo crederci”.

BUTTARO E AMBIZIONI DELLA PIAZZA

L’allenatore rosanero ha continuato parlando del momento poco positivo e poco fortunato del Palermo: “Sarei preoccupato se la squadra non giocasse, non costruisse e non creasse i presupposti per fare determinate cose, dobbiamo continuare a crederci e andare a prenderci questo vento contrario che ultimamente ci spinge indietro per farlo andare dalla nostra parte”.

“Buttaro ha fatto una grande partita – ha proseguito Corini – ha segnato il gol e ha avuto due occasioni molto importanti. Conosco bene le ambizioni di Palermo, la spinta che la tifoseria ci dà e ne abbiamo la piena percezione. Chiedo un po’ di pazienza e devo averla anche io perché il percorso è lungo, abbiamo alzato il target nonostante non ci fosse stato chiesto perché so cosa vuol dire allenare a Palermo e so quali sono le ambizioni della tifoseria. Facciamo il massimo per essere all’altezza di questo, questo campionato deve ancora finire e speriamo in queste tre partite di andare a prenderci quelle vittorie che ci mancano tanto e che mancano anche ai tifosi. Sono comunque sicuro – conclude il tecnico – che apprezzano lo spirito e la crescita della squadra nonostante non sia arrivata qualche vittoria”.