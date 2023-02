Comunali, ecco le 12 sfide della provincia di Trapani

Ecco dove si voterà

TRAPANI – Sono 12 i Comuni trapanesi che andranno al voto domenica 28 maggio e lunedì 29. Nel primo giorno si voterà dalle 7 alle 23, nel secondo dalle 7 alle 15. Le date delle Amministrative sono state individuate dalla Giunta Schifani su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina.

La sfida di Trapani

La sfida più importante delle Amministrative sarà quella del capoluogo, Trapani, dove l’uscente Giacomo Tranchida tenterà la riconferma a Palazzo D’Alì. In campo al momento anche il coordinatore provinciale di FdI Maurizio Miceli, mentre diverse voci vorrebbero l’ex senatore M5s Maurizio Santangelo deciso a scendere in campo con il vessillo dei pentastellati. Trapani è anche l’unica città nella quale si voterà con il sistema proporzionale, che prevede la possibilità di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei partecipanti al primo turno raggiunga la soglia del 40%. Il secondo round, se dovesse essere necessario, chiamerebbe nuovamente i trapanesi alle urne l’11 e 12 giugno.

Da Buseto a Vita, le altre 11 sfide delle Amministrative

In tutti gli altri undici Comuni della provincia si voterà con il sistema maggioritario, a turno unico. la sfida delle Amministrative riguarderà: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo (qui il sindaco Nicola Rizzo sembra intenzionato a ricandidarsi), Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna (qui Nicola Catania, fresco eletto all’Ars con Fratelli d’Italia), lascerà il Comune dopo due mandati consecutivi), Poggioreale, San Vito Lo Capo (l’uscente Giuseppe Peraino sembra intenzionato a ricandidarsi), Santa Ninfa, Valderice e Vita.