Concorso ministeriale per 1.248 funzionari: nominata la commissione NOMI – PDF

Assunzioni al ministero dell'Interno. Ecco il documento integrale

ROMA – Concorso al ministero dell’Interno per 1.248 funzionari, è stata nominata la commissione. Ecco il documento con tutti i nomi. Pdf

Concorso ministeriale per 1.248 funzionari

Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 (milleduecentoquarantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari, secondo la seguente ripartizione:

n. 350 unità con il profilo di funzionario amministrativo

n. 514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario

n. 49 unità con il profilo di funzionario statistico n. 182 unità con il profilo di funzionario informatico n. 3 unità con il profilo di funzionario tecnico n. 150 unità con il profilo di funzionario linguistico

Nominata la commissione NOMI

Ecco i nominativi dei componenti della commissione, consulta il Pdf sfogliabile, se non riesci a visionare il documento CLICCA QUI