Concorso Rap a Palermo, resa nota la data della prova orale

Ecco quale sarà la lettera di partenza dei colloqui e le altre notizie per partecipare

1' DI LETTURA

PALERMO – Si muove a grandi passi il concorso per l’assunzione dei 46 autisti, in forza alla RAP, sarà avviata, come previsto dal regolamento, dal 19 aprile prossimo, la prova orale come ulteriore scrematura dei già 206 candidati che hanno superato, a metà gennaio, le prove preselettive.

Al bando degli autisti avevano presentato richiesta 1964 candidati. Ai quiz a risposta multipla si erano presentati a gennaio 1390 candidati. Oggi ne sono stati ammessi soltanto 206.

Il sorteggio del primo candidato

Il giorno e l’orario delle prove sarà deciso dopo che, giorno 31 marzo prossimo, sarà estratta, alle ore 11, presso piazzetta Cairoli, in seduta pubblica, la lettera iniziale del cognome da cui si partirà.

Successivamente al sorteggio sempre sul sito istituzionale della RAP sarà pubblicato il calendario con il giorno di convocazione degli aspiranti. La mancata presentazione al colloquio sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione.

Il materiale didattico per prepararsi alla prova del concorso Rap

Il materiale didattico per la prova di esame potrà essere scaricato, dalle prossime ore, dal sito istituzionale della RAP.



LEGGI ANCHE

Rap, oltre 18mila domande per soli 306 posti da netturbino

Caruso: “Continua il nostro impegno”

“Al di là dei rumors apparsi sulla stampa circa l’incertezza della mia permanenza in azienda, il mio impegno accanto all’amministrazione continuerà ad essere costante fino all’ultimo giorno utile per proseguire nell’azione di risanamento della Rap”. A dichiararlo l’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso.