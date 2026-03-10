Tutto quello che c'è da sapere: requisiti, benefit e come presentare domanda

Uno stipendio da 6.150 euro lordi al mese, un lavoro stabile nelle istituzioni europee e la possibilità di partecipare alle decisioni che influenzano la vita di 450 milioni di cittadini. Non è una simulazione o un annuncio privato, ma un concorso ufficiale dell’Unione europea.

L’Epso (European Personnel Selection Office), l’ufficio che seleziona il personale delle istituzioni comunitarie, ha infatti aperto una nuova selezione per 1.490 amministratori. Il concorso si chiama AD5, è di tipo generalista e rappresenta una novità importante: non veniva bandito da sette anni.

Concorso Unione Europea, requisiti e titoli di studio

Il concorso AD5 è pensato per laureati provenienti da qualsiasi ambito di studi. Non serve aver già lavorato nelle istituzioni europee e non è richiesta esperienza professionale.

Per partecipare è necessario:

essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea

possedere una laurea triennale entro il 30 settembre 2026

conoscere molto bene almeno una lingua ufficiale dell’Ue

avere una seconda lingua a livello soddisfacente

Come candidarsi e scadenza

Le candidature devono essere inviate online attraverso il portale eucareers.europa.eu. La scadenza è fissata alle 12.00 (ora di Bruxelles) del 10 marzo 2026. Al momento dell’iscrizione è richiesto anche un documento di identità o passaporto valido.

Cosa fa un funzionario dell’Unione Europea

Chi supera le prove non viene assunto immediatamente. I candidati entrano prima in una lista di riserva da cui le istituzioni europee attingono quando hanno bisogno di nuovo personale.

Le attività dei funzionari AD5 riguardano principalmente tre ambiti:

sviluppo e definizione delle politiche europee

attuazione operativa delle decisioni

gestione delle risorse e dei programmi

Le possibili destinazioni includono Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Corte di Giustizia e diverse agenzie comunitarie. I settori di lavoro possono essere molto diversi: ambiente, digitale, concorrenza, relazioni esterne o politiche economiche.

Il lavoro si svolge quasi sempre in team internazionali e multiculturali e su dossier che spesso hanno un impatto diretto sui Paesi membri. Al momento dell’iscrizione non si sceglie né la sede né l’istituzione di destinazione. Saranno il curriculum, gli studi e le lingue conosciute a orientare i contatti con i servizi di assunzione, che conducono i colloqui generalmente in inglese o francese.

Concorso Unione Europea, stipendio e vantaggi

Il livello di ingresso per gli amministratori europei è il grado AD5. In questo caso lo stipendio base è di circa 6.150 euro lordi al mese.

Alla retribuzione si aggiungono altri benefici, tra cui:

indennità di espatrio pari al 16% dello stipendio

copertura sanitaria europea

Con l’avanzamento di carriera la retribuzione può crescere in modo significativo, arrivando fino a 21mila euro mensili per i profili più senior.

CONCORSI E LAVORO, TUTTE LE NOTIZIE SU LIVESICILIA