Confcommercio Catania, Agen confermato presidente

Il vice è Dario Pistorio

CATANIA – Fiducia rinnovata a Pietro Agen e a Dario Pistorio, confermati rispettivamente presidente e vicepresidente vicario per il prossimo quinquennio. È il verdetto dell’Assemblea generale per il rinnovo degli organi sociali di Confcommercio Catania.

Un importante momento di partecipazione e confronto, al centro fieristico Le Ciminiere, durante il quale più di 850 imprese associate hanno espresso il loro voto con l’obiettivo comune di costruire un futuro solido per le imprese del territorio.

Come da lui stesso annunciato, per Agen si tratta del secondo e ultimo mandato, che guiderà con impegno, visione e determinazione.

“C’era una lista unica – ha detto il presidente – quindi vincere era molto facile. Mi sarebbe piaciuta la competizione, sono da sempre uno sportivo. Evidentemente ha avuto un peso, non tanto il mio nome, quanto la squadra che ho messo insieme, che è impressionante perché va dal piccolissimo imprenditore a quello grandissimo. Copre un po’ tutti i settori. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo anche l’entrata delle professioni. È una bella squadra, ci darà grandi soddisfazioni. E questo credo che abbia impedito ad altri anche solo di pensare di candidarsi”.

“Ci sono nuove prospettive, nuove idee – ha detto Dario Pistorio – che abbiamo concordato con la nuova giunta, con cui abbiamo già fatto le prime riunioni per decidere quale indirizzo deve dare Confcommercio agli associati. Punteremo all’innovazione e alla formazione. Per questo chiediamo di aderire a Confcommercio in maniera forte e decisa. Nei prossimi anni – ha concluso – ci sarà una rivoluzione nel commercio. E noi cercheremo di trovare le soluzioni più giuste per tutti”.

“È la squadra che guiderà scelte, servizi e obiettivi politici per i prossimi cinque anni – ha detto la direttrice generale di Confcommercio Catania, Silvia Carrara – nel segno dell’innovazione. Penso a digitalizzazione, formazione, internazionalizzazione. È un buon gruppo e la fiducia accordata oggi darà a tutti grande forza per lavorare”.

Tra riconferme e nuovi innesti, faranno parte della nuova giunta per il prossimo quinquennio, insieme a presidente e a vicepresidente, anche: Rosario Alfino, Pietro Ambra, Giovanni Arena, Rosario Bruno, Matilde Cifali, Domenico Coco, Antonino Di Cavolo, Francesco Faro, Riccardo Galimberti, Alessandra Guglielmino, Marina Lombardo, Rosario Menza, Salvatore Motta, Antonino Nicolosi, Ignazio Ragusa, Filippa Romeo, Giuseppe Russo, Marco Peruzzo, Santino Scirè, Antonino Scuto, Antonio Sicali, Salvatore Sichili, Francesco Trainito, Pietro Vadalà, Salvatore Vitale, Francesco Zaccà e Carmelo Zermo.