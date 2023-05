Conferimento dei rifiuti non corretto: 21 sanzioni al centro di Catania

Nei giorni scorsi, elevati verbali anche in altre zone della città.

CATANIA – Ventuno verbali di contravvenzione sono stati elevati negli ultimi due giorni a Cataniadalla Polizia locale a carico di condomini ed esercizi commerciali di via Leonardo da Vinci e in corso Italia per il non corretto conferimento dei rifiuti. Nel mirino degli agenti soprattutto i cumuli davanti ai condomini e agli esercizi commerciali con tipologie di rifiuti smaltiti senza seguire le indicazioni giornaliere del calendario di esposizione dei sacchetti di spazzatura. Nei giorni scorsi erano state decide le irregolarità sanzionate davanti a negozi e condomini in via Fava, viale Mario Rapisardi, via Pidatella, via Principe Nicola e via Sant’Euplio.