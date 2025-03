Caso Anastasi, il Mpa: “Critiche immotivate e fuori luogo”

La tensione nel consiglio comunale

CATANIA – I consiglieri del Movimento per l’Autonomia (MPA) prendono posizione in merito alle recenti discussioni e critiche rivolte al presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi. Attraverso una nota i consiglieri esprimono il loro pieno sostegno all’operato del presidente, sottolineando la sua “imparzialità” nello svolgimento del suo ruolo.

La nota degli autonomisti

“Il Presidente del Consiglio Comunale di Catania ha sempre svolto il proprio ruolo con correttezza, permettendo sempre il regolare svolgimento dei lavori, rispettando il principio di imparzialità che la sua carica impone e garantendo i consiglieri e il consiglio comunale nella sua interezza”.

“L’esempio più chiaro – prosegue la nota – è stato fornito proprio durante l’approvazione della delibera sul PRP portuale, un documento che, a nostro avviso, meritava un approfondimento maggiore. Le critiche mosse nei suoi confronti appaiono del tutto immotivate e fuori luogo”.

“Il Prp portuale – scrivono ancora i consiglieri Mpa – non è un atto di stretta competenza dell’amministrazione comunale e ben distante dal programma di governo del sindaco da noi condiviso, quindi, ciò non può in alcun modo rappresentare un motivo per mettere in discussione la nostra appartenenza e lealtà alla maggioranza che rappresentiamo”.

“Piuttosto – conclude la nota – riteniamo il caso che, da parte di tutti, si mantenga un atteggiamento più sereno, evitando sentimenti nocivi e pretesti che possano compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”.

Sul presidente del consiglio Sebastiano Anastasi si è svolto un dibattito nella maggioranza, con attacchi dell’opposizione.