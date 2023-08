Consiglio comunale, gli equilibri già cambiano: Campisi e Manara in FdI

Uno arriva dagli autonomisti di Grande Catania, l'altro dalla lista Trantino sindaco

CATANIA – “Senza alcuno spirito polemico ma confermando la più ampia collaborazione istituzionale con tutti i gruppi di maggioranza, abbiamo deciso di aderire al gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Catania”. Quello che si immaginava da mesi, alla fine è successo. I consiglieri comunali Alessandro Campisi e Anthony Manara annunciano la loro adesione a Fratelli d’Italia. E lasciano, quindi, i gruppi di appartenenza, quelli con i quali sono stati eletti a Palazzo degli Elefanti. Campisi aveva fatto incetta di preferenze nella lista autonomista di Grande Catania. Manara, invece, non aveva sfigurato nella lista del sindaco Enrico Trantino.

“Nei prossimi anni Catania sarà al centro dell’agenda politica nazionale e lo dimostra la grande attenzione con cui il governo della presidente Giorgia Meloni ha dato risposte immediate alla nostra città, garantendo il potenziamento del corpo dei vigili urbani e investendo risorse nei Comuni in dissesto – hanno dichiarato Campisi e Manara – Sono due risultati tangibili, che si affiancano al grande impegno per il rilancio della zona industriale e delle periferie, con le risorse del Pnrr e con la possibilità di realizzare grandi investimenti nella città“.

La foto su Facebook

Di questo salto, sempre interno alla coalizione di centrodestra, si parlava praticamente dall’indomani delle elezioni. Da quando, cioè, Campisi ha pubblicato una fotografia accompagnata da un messaggio sibillino: “Riflessioni“, diceva. Fresco di conferma al Consiglio comunale, si vociferava di una delusione del consigliere rispetto a eventuali assessorati o ruoli di maggiore rilievo in aula consiliare. Nello scatto, diventato dimostrazione social che qualcosa si stava muovendo, c’erano anche Anthony Manara e Tuccio Tringale, ex consigliere comunale. E, soprattutto, ex “esperto” dell’ex sindaco e oggi senatore Salvo Pogliese.

“FdI si conferma una forza politica attrattiva e perno della coalizione di centrodestra. Al consigliere Campisi e al consigliere Manara, entrambi di grande esperienza nell’aula di Palazzo degli Elefanti, auguri a nome del partito un buon lavoro nell’interesse della comunità”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Alberto Cardillo. Stessi sentimenti sono stati espressi dal deputato regionale Giuseppe Zitelli che ha evidenziato come “il radicamento dei consiglieri Campisi e Manara nel tessuto cittadino saprà essere un valore aggiunto per FdI a livello comunale e non solo”.