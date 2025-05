Consiglio comunale, Zacco aderisce a “Lavoriamo per Palermo”

Il benvenuto di Chinnici, Abbate, Canto e Ferrandelli: segnale di crescita e radicamento territoriale"

PALERMO – Il consigliere comunale Ottavio Zacco, presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio comunale di Palermo, aderisce al gruppo “Lavoriamo per Palermo”.

“Felici di averlo con noi, competente ed esperto”

“Siamo felici di dare il benvenuto al collega Zacco” – dicono il capogruppo Dario Chinnici e i consiglieri Ninni Abbate, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli.

“Un consigliere di grande esperienza – proseguono – che in questi anni ha dimostrato competenza e amore per la nostra città. La sua scelta conferma la bontà del progetto ‘Lavoriamo per Palermo’ che si inserisce nell’ambito più ampio di ‘Grande Sicilia’ e che nei prossimi mesi continuerà a crescere e radicarsi”.

“Con Zacco, in Aula, abbiamo condotto battaglie comuni per tutelare gli interessi dei cittadini e offrire a Palermo occasioni di crescita e sviluppo, favorire gli investimenti e le opere pubbliche, recuperare il terreno perduto su decoro e manutenzioni, stare al fianco delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Una collaborazione che adesso si concretizza in un ingresso che ci riempie di orgoglio e ci motiva ancora di più a proseguire su questo percorso”.

Lagalla: “Apprezzamento per l’adesione”

“Esprimo il mio apprezzamento per l’adesione al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo del consigliere Zacco, figura che da sempre si spende con sensibilità e spirito di servizio nel contatto con le realtà del territorio, in particolare quelle che fanno riferimento al tessuto produttivo della città, facilitando un proficuo canale di comunicazione e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione attiva”, dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

“Nell’ottica del nuovo percorso intrapreso dal gruppo civico di Lavoriamo per Palermo nel movimento politico di Grande Sicilia, sono convinto che l’esperienza del consigliere Zacco, al quale auguro buon lavoro, potrà aiutare l’attività di radicamento nel territorio con l’obiettivo di instaurare un rapporto sempre più consolidato con i cittadini”.