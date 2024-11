Contratto aeroportuali per il personale Sac, soddisfazione Snalv-Confsal

La nota del sindacato

CATANIA – Per il personale Sac dell’aeroporto di Catania sarà applicato dal prossimo primo gennaio il Contratto nazionale del trasporto aereo. Lo si legge in una nota del sindacato Snalv-Confsal, che precisa che saranno applicate la parte generale e la sezione specifica “gestori aeroportuali” del Ccnl, e dunque non verrà più applicato il contratto trasporto e spedizione merci (logistica).

Il contratto per i lavoratori di Fontanarossa

Commenta Antonio Santonocito, segretario Snalv-Confsal Catania: “Una bella notizia per i lavoratori dell’aeroporto di Catania quanto si legge sul verbale di accordo sindacale tra Sac Service, Snalv-Confsal e Legea-Cisal. Finalmente, dopo 25 anni, i lavoratori raccolgono i frutti. Una vittoria per il nostro sindacato”.

“È stato lo Snalv – continua Santonocito – a proclamare il primo sciopero e oggi l’obiettivo è stato raggiunto. L’accordo è stato messo in discussione in passato e molti lavoratori hanno scelto di farsi assistere dallo Snalv-Confsal. Hanno fatto bene”.

“Oggi festeggiamo – dice Santonocito – il contratto nazionale gestori aeroportuali che dà più dignità ai lavoratori perché prevede il giusto inquadramento delle figure professionali oltre a una serie di indennità per un ammontare di circa 150 euro al mese. Grazie a quanti si sono impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo a cominciare dall’azienda che ha convenuto di cambiare il CCNL applicato”.