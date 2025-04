Contributi per il verde urbano. Savarino: “Riqualificare le aree”

L'annuncio dell'assessore al Territorio e all'Ambiente

PALERMO – Al via la presentazione delle domande di contributo per le iniziative dei Comuni che puntano a favorire lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, infatti, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti da una norma dell’ultima Finanziaria.

“Abbiamo la possibilità di finanziare all’interno delle nostre città – dice Savarino – polmoni verdi, orti e parchi urbani, giardini pensili, consentendo alle amministrazioni comunali che ne faranno richiesta di intervenire anche su aree abbandonate e spesso a rischio incendi, per trasformarle in punti di ritrovo per la comunità, specialmente per famiglie e bambini”.

Le istanze

Il decreto prevede che ogni Comune dell’Isola possa presentare una sola istanza, per mezzo di posta elettronica certificata, per un contributo massimo di 50 mila euro. Tra le spese finanziabili anche la pulizia, lo sgombero, la messa in sicurezza e il consolidamento delle aree da riqualificare; l’acquisto e la piantumazione di piante, la fornitura e la posa di materiali ecosostenibili per l’arredo dei luoghi, la realizzazione di orti e l’impianto di verde pensile.

“È un’occasione che il governo Schifani ha fortemente sostenuto e che – conclude Savarino -, sono certa, molti Comuni siciliani sapranno cogliere per valorizzare i propri territori. L’impegno, infatti, è anche quello di rifinanziare l’iniziativa, se sarà possibile, per estenderla a quanti vogliano aderire”.

Il decreto, che disciplina l’erogazione del contributo e la modalità di presentazione dei progetti, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana