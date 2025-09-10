Controlli a Mondello e Sferracavallo, 5 denunciati: multata una pescheria

Sanzioni per 29mila euro per violazioni al codice della strada

PALERMO – Controlli dei carabinieri a Mondello e Sferracavallo, 5 denunciati e multa a una pescheria abusiva. Elevate sanzioni per oltre 29mila euro per violazioni al codice della strada. Le persone denunciate hanno un’età compresa tra 23 e 62 anni e devono rispondere di guida in stato di ebrezza, esercizio della professione abusiva di parcheggiatore, ricettazione, detenzione e spaccio di droga.

Nell’ambito dello stesso servizio, i carabinieri del Nas hanno multato una pescheria per 5mila euro per mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura 4 persone come assuntori di stupefacenti, sequestrando modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.

Controllati 91 mezzi, identificate 186 persone, elevate 35 violazioni del Codice della strada per oltre 29mila euro, decurtati 70 punti dalle patenti di guida. La droga sequestrata è stato inviata al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.