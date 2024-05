Catania, controlli per il Primo Maggio: identificate 266 persone, un arresto

Il dispositivo interforze su tutto il territorio etneo

CATANIA – Un arresto, una denuncia, poco più di 90 grammi di marijuana sequestrati – anche con l’ausilio di un cane antidroga della Polizia – cinque parcheggiatori abusivi sanzionati e sei persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti: è il bilancio dell’attività svolta il primo maggio durante controlli interforze da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili urbani.

La giornata è stata caratterizzata da un’intensificazione dei controlli del territorio, predisposti dalla Prefettura. Numerose le incombenze di ordine pubblico e controllo del territorio per gli eventi che si sono tenuti nel centro cittadino e in provincia, a cui si sono aggiunti quelli musicali organizzati da alcune strutture della Plaia.

I controlli a Catania

A controllare il litorale catanese e il boschetto sono stati gli agenti della Squadra a Cavallo della Polizia. Posti di blocco sono stati organizzati nelle arterie urbane ed extraurbane. In totale sono state identificate 266 persone e controllati 194 veicoli. Sono satte comminate 66 multe per il mancato uso del casco protettivo, per guida senza patente, per la mancata revisione e la mancanza della copertura assicurativa.

Durante un controllo a un 21enne catanese a bordo di un’autovettura i poliziotti hanno trovato all’interno dell’auto 10 dosi di marijuana per un peso complessivo di 10 grammi. Il fiuto dei cani antidroga durante un controllo ha permesso anche di arrestare un 30enne che viaggiava in sella al suo scooter con 81 grammi di marijuana suddivisa in 28 dosi.