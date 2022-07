Controlli dei Carabinieri nei cantieri edili, una denuncia

Scattata la maxi sanzione di 7.200 euro per avere impiegato due lavoratori in nero

MISTERBIANCO – I carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa durante alcuni controlli a cantieri edili hanno denunciato a Misterbianco il titolare 60enne di una ditta impegnata in un cantiere edile per avere omesso di provvedere alla formazione dei lavoratori e alla loro sorveglianza sanitaria. I militari hanno anche accertato l’installazione di ponteggi privi dei requisiti richiesti. Per l’uomo e’ anche scattata la maxi sanzione di 7.200 euro per avere impiegato due lavoratori in nero e per aver omesso la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro. Nei confronti del titolare della ditta e’ stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attivita’.