Le vetture sono andate distrutte

BRESCIA – Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 10 agosto sul raccordo autostradale Corda Molle, tra Montichiari e Borgosatollo in provincia di Brescia.

Un uomo di 87 anni, Bruno Agnari, ha imboccato l’autostrada contromano, finendo per provocare un incidente frontale contro un’altra automobile. L’anziano è morto sul colpo.

Al volante dell’altra vettura si trovava Pietro Meini, 28 anni, che ha tentato di evitare l’impatto ma non è riuscito a salvarsi. Soccorso e trasportato in ospedale, anche lui è deceduto poco dopo.

La ricostruzione dell’incidente mortale

La polizia ha ricostruito la dinamica. Agnari ha imboccato contromano lo svincolo autostradale dallo svincolo di Borgosatollo, per procedere in direzione Castenedolo. All’improvviso si è ritrovato di fronte l’automobile guidata dal giovane, che ha frenato provando a evitare lo scontro, ma non c’è stato scampo.

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai conducenti delle due auto.