Corsa del Ricordo, la dodicesima edizione fa tappa a Catania

La manifestazione per ricordare le foibe

CATANIA – Catania si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della “Corsa del Ricordo“, un’iniziativa promossa da Associazioni Sportive Sociali Italiane (Asi) e dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd). L’evento, che si terrà il primo giugno, mira a “non dimenticare la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della seconda Guerra Mondiale”.

Un messaggio di unione attraverso lo sport

La manifestazione è stata presentata al Comune di Catania, che ha concesso il patrocinio insieme ad ARS, Regione Sicilia, CONI e Fidal Sicilia.

“La Corsa del ricordo – ha dichiarato il presidente Asi Catania, Angelo Musmeci – è una manifestazione nazionale che il nostro ente ha promosso già dal 2014 e che diventa ogni anno sempre più importante coinvolgendo tante città italiane, da nord a sud, e da tre anni anche Catania. Attraverso questo evento sportivo, Asi e il mondo dello sport, vogliono dare un contributo affinché le nostre radici, la nostra storia, a volte anche tragica del popolo italiano, non sia dimenticata attraverso delle azioni che non creano muri o steccati, ma invece aprono ponti, di collaborazione, di unione fra tutti”.

L’assessore comunale allo Sport, Sergio Parisi, ha commentato positivamente l’iniziativa: “Ancora un’iniziativa sportiva a Catania, ma anche un appuntamento per ricordare, per tenere in memoria quello che purtroppo forse per tanti decenni era un po’ sfuggito. La Corsa del ricordo è un ulteriore segnale di quanto la città sia attrattiva sulle manifestazioni sportive e che riesce a organizzare sempre eventi di alto livello”.

Il percorso della gara

La gara si svolgerà il primo giugno con raduno in piazza del Tricolore a partire dalle 9:30. Il circuito, che si estende lungo viale Ruggero di Lauria, dovrà essere percorso sei volte per la gara competitiva (per un totale di 8,4 chilometri) e tre volte per la gara non competitiva (4,2 chilometri totali).