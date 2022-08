Covid-19: 60enne migliora, può respirare senza Ecmo

Il paziente era positivo da inizio luglio ed era stato sottoposto a ventilazione extracorporea.

CATANIA – La pressione nei reparti Covid degli ospedali catanesi si è un po’ allentata. I bollettini degli ultimi giorni mostrano un calo nei ricoveri, ma il virus non è andato certamente in vacanza. Anche in questo Ferragosto – il terzo da quando è cominciata la pandemia – virologi e medici raccomandano prudenza al fine di evitare contagi.

Dal Policlinico di Catania, intanto, giungono notizie confortanti. Il 60enne, risultato positivo al coronavirus a inizio luglio, che era stato sottoposto alla ventilazione extra corporea nel reparto del direttore Ettore Panascia è stato trasferito al San Marco di Catania.

Già da qualche giorno l’uomo ha lasciato uno dei due posti Ecmo di via Santa Sofia. Le sue condizioni a livello respiratorio stanno migliorando. Come si dice in gergo, il paziente “è quasi svezzato dal ventilatore”.