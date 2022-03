Covid, in Sicilia più di tremila nuovi casi: Palermo in testa

Tutti i dati sulla pandemia aggiornati nell'Isola. La mappa del contagio

Sono 3.450 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.911 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.762. Il tasso di positività scende al 10%, ieri era al 13,9%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 232.282 con un incremento di 2.603 casi. I guariti sono 2.344 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.534.

I ricoveri e la mappa del contagio

Sul fronte ospedaliero sono 1.131 ricoverati, con 20 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 65, con sette casi in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.295 casi, Catania 713, Messina 786, Siracusa 411, Trapani 497, Ragusa 379, Caltanissetta 215, Agrigento 456, Enna 231.

I dati nazionali

Sono 12.867.918 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in calo di 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.214. I dimessi e i guariti sono 11.651.094, con un incremento di 49.352 rispetto a ieri.

"In Italia la situazione epidemiologica è in continuo miglioramento perché la grande campagna vaccinale ed altre misure comportamentali, come il Green Pass, stanno riducendo enormemente la circolazione dl virus". Lo dice a Rai Radio1, ospite del programma Radio1 In Vivavoce, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Tuttavia, sottolinea, "ci sono ancora milioni di persone non vaccinate e circa otto milioni di persone che devono fare la terza dose.