Covid, Federfarma: “Non prevista la quarta dose in farmacia”

Tobia: "Se necessario siamo disponibili“

Non si prevede, al momento, la partecipazione delle farmacie alla nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid relativa alla somministrazione della quarta dose ai soggetti over80 ed ai soggetti fragili a partire dai 60 anni d’età. Lo sottolinea all’ANSA Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma.

“Come farmacie – afferma Tobia – già nella prima fase della campagna vaccinale non abbiamo effettuato le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai soggetti fragili; quanto agli over-80, sono finora stati vaccinati o dai medici di medicina generale o negli hub vaccinali o nelle Rsa. Credo dunque che anche in questa nuova fase della campagna relativa alla quarta dose le farmacie non saranno impegnate nelle somministrazioni”.

Ciò fermo restando, precisa Tobia, “che se dovesse esserci una necessità siamo sempre disponibili a rispondere alle esigenze delle istituzioni per trovare delle soluzioni”.