Covid, green pass e mascherine a Pasqua: le regole

Le regole di contenimento del virus permangono ancora. Ecco quali ancora in vigore

Il covid continua ad essere centrale nella vita di tutti, così come le regole da rispettare. Per accedere in molti luoghi, fino al 30 aprile, permane l’obbligo di certificazione verde.

Quindi, di conseguenza, anche per le vacanze di Pasqua sarà necessario avere il green pass.

Fino al 30 aprile il green pass rafforzato è obbligatorio per:

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive) al chiuso;

spogliatoi e docce;

convegni e congressi;

centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso;

feste, comprese quelle dopo le cerimonie;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

sale da ballo e discoteche;

cinema, teatri, palazzetti dello sport;

strutture sanitarie.

Dove serve il green pass base:

bar e ristoranti al chiuso;

concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati;

colloqui in carcere;

spettacoli all’aperto;

stadi;

aerei;

treni;

navi e traghetti (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina e con le Isole Tremiti);

pullman turistici oppure che effettuano i collegamenti tra regioni.

Dove non serve il green pass:

negozi;

uffici pubblici;

uffici postali;

banche.

Dove è obbligatoria la mascherina chirurgica:

In tutti i luoghi al chiuso fino al 30 aprile è obbligatoria la mascherina chirurgica.

In discoteca la mascherina può essere tolta al momento del ballo.

Nei bar e ristoranti deve essere indossata quando non si è al tavolo.

Dove è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2: