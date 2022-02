Covid, l’incidenza settimanale nelle province siciliane

C'è chi ha superato il picco e chi no

PALERMO – Anche nelle province siciliane il Covid, con la sua variante Omicron, inizia a cedere il passo. È quanto emerge dalle analisi dell’incidenza settimanale provincia per provincia calcolata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Il dato è molto eterogene. La maggioranza delle province ha superato il picco, alcune devono ancora raggiungerlo e, fra quelle che lo hanno superato, alcune sono in fase di stasi, in altre la discesa è debole o sta frenando e in altre ancora, si osserva un aumento.

E, mentre è ancora alta ovunque l’incidenza settimanale le province siciliane si trovano nella fasce della classifica medio basse. Infatti, se si considera che i picchi raggiungono quota 3198 su 100.000 abitanti (a Vicenza), la prima delle province siciliane per incidenza è Ragusa con 1671 ogni 100mila abitanti. Nella fascia fra i mille e due mila casi ogni 100mila si trovano anche Siracusa (1.341) e Caltanissetta (1.302). Le città metropolitane con sono nella fascia fra i mille e i cinquecento casi ogni 100mila abitanti. Fra di esse prima viene Messina con un dato che si attesta a 956, poi Catania (923) e Palermo (823), a seguire le restanti province: Agrigento (704), Trapani (681). Ultima Enna con 532 ogni 100mila abitanti.

I picchi si registrano, invece, nella provincia di Vicenza, con 3.198 casi su 100.000 abitanti, nella provincia autonoma di Bolzano (3.010) e nelle province di Forlì-Cesena (2.989) e Ravenna (2.904).

L’incidenza in tutte le province italiane

Di seguito i valori dell’incidenza nelle province negli ultimi sette giorni per 100.000 abitanti: PIÙ DI 3.000: Vicenza (3.198), Bolzano (3.010): FRA 2.000 E 3.000: Forlì-Cesena (2.989), Ravenna (2.904), Verona (2.904), Treviso (2.858), Rimini (2.835), Padova (2.784), Bologna (2.725), Ferrara (2.654), Pordenone (2.638), Belluno (2.581), Rovigo (2.559), Venezia (2.462), Pesaro e Urbino (2.439), Macerata (2.437), Fermo (2.423), Reggio Emilia (2.371), Trento (2.364), Ascoli Piceno (2.350), Ancona (2.315), Gorizia (2.292), Modena (2.270), Livorno (2.269), Genova (2.234), Imperia (2.221), Trieste (2.198), Udine (2.164), Firenze (2.138), Biella (2.128), Savona (2.122), Pistoia (2.084), Parma (2.032); FRA 1.000 E 2.000: Prato (1.994), Torino (1.991), Pisa (1.974), Mantova (1.937), Grosseto (1.923), Arezzo (1.893), Piacenza (1.863), La Spezia (1.860), Lucca (1.840), Teramo (1.778), Brescia (1.752), Pescara (1.742), Barletta-Andria-Trani (1.732), Aosta (1.702), Vercelli (1.679), Ragusa (1.671), Cuneo (1.670), Chieti (1.640), L’Aquila (1.624), Foggia (1.623), Pavia (1.605), Roma (1.601), Cremona (1.586), Asti (1.580), Napoli (1.560), Novara (1.558), Bari (1.534), Siena (1.532), Brindisi (1.512), Matera (1.502), Lecce (1.497), Verbano-Cusio-Ossola (1.486), Como (1.476), Monza e della Brianza (1.468), Latina (1.464), Viterbo (1.458), Taranto (1.434), Perugia (1.431), Alessandria (1.421), Massa Carrara (1.408), Lodi (1.376), Varese (1.367), Milano (1.365), Siracusa (1.341), Bergamo (1.335), Sondrio (1.334), Rieti (1.331), Caltanissetta (1.302), Avellino (1.290), Terni (1.280), Caserta (1.263), Frosinone (1.248), Nuoro (1.226), Salerno (1.184), Potenza (1.121), Lecco (1.100), Isernia (1.090), Vibo Valentia (1.044), Benevento (1.008): FRA 500 E 1.000: Messina (956), Catania (923), Oristano (832), Palermo (823), Campobasso (814), Crotone (757), Agrigento (704), Reggio Calabria (694), Trapani (681), Enna (532): MENO DI 500: Catanzaro (483), Cagliari (398), Sassari (370), Sud Sardegna (346), Cosenza (140).

